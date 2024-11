Kahest töötajast ilma jäänud Viljandi valla raamatukogu asus kolme otsima

Viljandi valla raamatukogudesse otsitakse korraga kolme töötajat. Viiratsist ja Holstrest lahkub senine raamatukoguhoidja ning Tarvastu raamatukogus on töömaht nii suur, et sinna on mõnda aega olnud plaanis lisatööjõudu otsida. Nädala alguses alanud otsimiskampaania on juba sooviavaldusi toonud.