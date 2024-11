JUHTKIRI Riik pidanuks hoolitsema konkurentsi eest

Perearstid peavad sõlmima kohustusliku kindlustuslepingu, mis võimaldaks katta ravivigadest tekkinud kulusid. Aga et sellise kindlustuse pakkujaid on ainult üks, Leedu AB Lietuvos Draudimase Eesti filiaal PZU Kindlustus, on perearstidel, kes peavad hakkama kindlustuse eest igal aastal tuhandeid eurosid välja käima, tekkinud hulk küsimusi ja paras annus pahameelt. Kas firmade konkurentsi korral oleks kulud veidi väiksemad? Miks võetakse kindlustuse määramisel eelduseks, et perearsti vigade tõttu sureb kümme inimest aastas? Miks vaadatakse kindlustuse määramisel käivet ning seega justkui karistatakse põhjalikke perearste, kes tellivad palju uuringuid?