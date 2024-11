Viljandi HC tugevdas ridu ka ühe endise koondislasega

Kui oktoobri lõpus tuli Viljandi käsipalliklubi välja uudispommiga, et esindusmeeskonnaga on liitunud Eesti koondislane, aastaid Saksamaal mänginud ja hiljuti koju naasnud Karl Roosna, siis nüüdseks on teada, et klubiga on liitunud ka endine koondislane, viimasel hooajal Mistra ridadesse kuulunud Kaspar Lees. Kolmapäevast mängu Kehras, kus ta võinuks debüüdi teha, pidi ta paraku jälgima pingilt.