GALERII Pood jagas viimasel lahtiolekupäeval kaupa tasuta

Kasutatud asjade pood Lootus avati Viljandis 30 aastat tagasi, et koguda raha baptisti kiriku ehituseks. See asus alguses äärelinnas pisikesel pinnal, ent oli populaarne, sest müüs huvitavat välismaist kaupa. Viimasel ajal tegutses pood baptisti kirikus, neljapäeval oli see aga lahti viimast päeva.