«Vallale on see erandlik olukord,» tõdes abivallavanem Jaanus Rahula. «Ei meenu, et varem oleks tulnud oksjon ootamatult ilmnenud probleemide tõttu seisma panna.»

Seda, et korterid on väga halvas seisukorras ning vajavad kulukat remonti, vald ei varja. Asjakohane info on oksjonil avalikult kirjas, nii et huvilisi ei ootaks ees halb üllatus. Õpetajate katastriüksusel seisvas kahekorruselises kivimajas, mis on ehitatud 1940. aastal, on neli korterit ja vallale kuulub neist kolm.