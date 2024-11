Novembri alguses kinnitas Viljandi linnavalitsus osaühingu EXTech Design koostatud ehitusprojekti ning väljastas ehitusloa. Nagu linnavalitsus ja Lidl on varem omavahel kokku leppinud, ehitab Lidl ringristmiku uueks oma kulu ja kirjadega, kuid kooskõlastab oma plaanid linnaga.

Viljandi linnavalitsuse haldusameti projektijuht Claid Ježov ütles, et ehitusluba kehtib viis aastat ja kui ehitamist alustatakse, pikeneb see luba seitsmele aastale. Millal ringristmikul tööd selle aja sees algavad, on täielikult Lidli otsustada.