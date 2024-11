JUHTKIRI Mis toimub Võhma koolis?

Võhma koolis ja lasteaias leidub kahtlemata ka neid töötajaid, kes on praeguse olukorraga rahul või kel pole vähemalt mingeid erilisi kaebusi. Töötajaid, kes toetavad direktorit oma allkirjaga ilma igasuguse sunni ja hirmuta. See aga, kui paljud direktori juhtimisstiili vastu avalikult sõna on võtnud, on ilmekas tõestus, et asjad pole seal põrmugi korras.