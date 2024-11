Tõrukojas algavad kangakudumise kursused

Esimene kokkusaamine on laupäeval, 16. novembril, järgmine nädala pärast, 23. novembril. Seejärel on need kaks korda kuus kuni 23. veebruarini. Iga kursusepäev kestab kella 10–15 ja sisaldab lõunapausi. Osalustasu on 70 eurot kuus osaleja kohta.