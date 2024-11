Kõik soovijad said Viljandimaa aasta küla kandidaate esitada 12.–30. septembrini. Kandidaatidele seati üsna vähe tingimusi: esitatav peab olema Viljandimaa küla, külade piirkond või alev, mille kogukond on esitaja arvates ettevõtlik ja ühtehoidev, tegutseb oma kodukoha nimel ning on sellega teistele eeskujuks. Üles ei saanud seada neid piirkondi, mis on Viljandimaa aasta küla tiitliga pärjatud viimase viie aasta jooksul. Seega jäid valikust välja Viljandi valla Valma küla, kes sai tiitli eelmisel aastal, ja Põhja-Sakala valla Metsküla, kes pälvis tunnustuse 2020. aastal.