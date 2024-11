Viljandis tuleb Jõulujazzi kontsert

Tundeküllase hääle ja meelega Hedvig Hanson on valinud oma muusikalisteks saatjateks jõulueelsetel hingestatud kontsertidel kitarrist Marek Taltsi ja kontrabassist Taavo Remmeli. Neid kolme seob lisaks sarnasele muusikamaitsele kauaaegne sõprus ning ühesugused eluväärtused. Koos esitatakse nii ilmalikku kui vaimulikku muusikat, mis kannavad endas ajatust oma kaunikõlalisuses ja sügavmõttelisuses, kiriku kaja ja pühalik atmosfäär meloodilisi-harmoonilisi rännakuid toetamas.

Kontserdi nimilugu «Saabumine» on saksofonist Villu Veski pala, millel võib olla jõuluajal mitu tähendust: uue valguse ootamine ja saabumine ning kristlikus kultuuris ka Lunastaja sünd. Esitusele tulevad veel Hedvig Hansoni enda talvemeeleolus laulud ning mõni tuntum jõululaulgi kooslaulmiseks. Hinge paitav hetk tundliku muusika saatel.

Viljandis on kontsert pühapäeval, 8. detsembril kell 17 baptisti kirikus. Pääsmete eelmüük on Piletilevis ja novembri lõpuni on piletid soodsamad. Enne algust piletit ostes kaardiga maksta ei saa.