"Me tahaks ühte kabinetti, kuhu oma asju panna. Praegu kindlat kohta meil ei ole ja kõik seltsi asjad on ühe liikme kodus," rääkis Ave Grenberg, kes võtab mittetulundusühingu vedamise enda kanda ja tahab seltsi elavdada. Et tegutsetakse vabatahtlikkuse alusel ning peale viieeurose aastamaksu, mida liikmetelt küsitakse ja mis läheb administratiivkuludeks, pole ühingul eelarvet ega raha, küsibki ta ruumi vallavalitsuselt tasuta.