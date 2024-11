Muuseuminõunik Marju Reismaa: ühise muuseumisihtasutuse loomisest on suurim kasu Viljandi linnale

Viljandi muuseumi sisulist tööd sihtasutuse asutamine ei mõjuta, küll annab see vabama juhtimismudeli ning võimaldab kohalikku kogukonda vahetumalt muuseumi tegevustesse ja arengutesse kaasata. Riigiasutusena tegutsemine ei ole väärtus, millest muuseumide puhul peaks kiivalt kinni hoidma. Vastupidi: riigiasutuse juriidiline vorm on mõeldud hoopis teistsuguste eesmärkidega asutuste toimimiseks. Muuseumide teenuste osutamine ei eelda avaliku võimu teostamist ning nad ei vaja ülesannete täitmiseks vahetut ja operatiivset poliitilist järelevalvet, vaid paindlikumat juhtimismudelit.

Ühise sihtasutuse loomisel ei lisandu linnale rahalisi kohustusi peale linna määratava kahe nõukogu liikme tasu (brutotasu alates 140 eurost kuus). Mure, et riik võib tulevikus sihtasutusest "välja astuda" ja kõik kohustused linnale jätta, on arusaadav, kuid alusetu. Ühepoolselt sihtasutusest väljuda, nii et kaasasutajale jäävad kohustused, ei ole juriidiliselt võimalik.