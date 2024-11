Uutest autodest näitas Eestis oktoobris parimat tulemust Škoda ning ka Viljandi Folk Auto esinduses on tegevjuht Priit Simbergi sõnul müük hoogustunud. Eestis müüdi 620 Škodat, järgnesid Toyota 395 ja Renault 253 autoga. Mudelite esikolmiku moodustasid Škoda Octavia (233), Škoda Kodiaq (190) ja Toyota Corolla (132).

Eesti uute autode turul on sügis olnud toimekas ja seda, et müük on enne mootorsõidukimaksu jõustumist hoogustunud, kinnitati ka Viljandi autoesindustest.