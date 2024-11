Eesti aasta mesinik majandab Viljandimaal. "Müük Soome turule on olnud meie õlekõrs"

Mesinike liidu teates on öeldud, et igal aastal teevad Andero ja Sigrid Tank avatud talude päeval oma mesila värava valla, et tutvustada mesindust ja propageerida kohaliku mee kasutamist. Taluelus põimuvad kõik tööd loomulikult kokku: talu veised hooldavad Võrtsjärve hoiuala luhti ja niite, nii et pillirooväljadest saavad lamminiidud, mis õitsevad nii lopsakalt, et mesilasi mitte pidada oleks patt.