Viljandimaa idusektori ettevõtete käive ulatus tänavu 28 miljoni euroni

Kokku töötab Viljandimaa idusektoris 228 inimest ehk 1,6 protsenti kõikidest Eesti idusektori töötajatest. Kohalikud iduettevõtted tasusid riigile 4,1 miljonit tööjõumakse, mida on 4,5 protsendi võrra vähem kui mullu samal ajal.

Viljandimaa idusektori ettevõtetest suurim tööandja ja tööjõumaksude maksja oli Cleveron, kus oli septembri lõpul 138 töötajat ning mis maksis 2,3 miljonit eurot tööjõumakse. Teisel kohal on Clevon, mis on tööandja 40 inimesele ning mis oli kolme kvartaliga tasunud riigieelarvesse 1,1 miljonit eurot tööjõumakse. Esikolmikusse kuulub ka 21 töötajaga Solarstone, mis maksis tänavu 400 000 eurot tööjõumakse.

Startup Estonia tuletab meelde, et Viljandimaa idusektori arendamiseks kestab novembri lõpuni ekspertnõustamise programm, mis on mõeldud alustavatele iduettevõtjatele ja äriideed otsivatele inimestele. Programmis pakuvad tasuta nõustamist erinevate alade eksperdid. Konsultatsiooni saamiseks tuleb pöörduda Viljandimaal tegutseva arenduskeskuse või otse eksperdi poole. Lisainfot programmi ning selles osalevate ekspertide kohta leiab Startup Estonia kodulehelt .

Startup Estonia juhib tähelepanu, et ülaltoodud idusektori ettevõtete käibe andmed on käibemaksukohustuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel maksu- ja tolliameti kvartaalselt avaldatud andmed ning need ei ole võrreldavad majandusaasta aruande andmetega.