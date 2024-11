INTERVJUU Asekantsler Hanna Vseviov: igaühele on harjutus mõelda, kuidas on toime tulla 338 euroga

Eestis on absoluutse vaesuse piir praegu 338 eurot ning viimaste andmete kohaselt peab sellise summaga kuus toime tulema 2,7 protsenti elanikkonnast. Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Hanna Vsevioni sõnul võib küll rõõmustada, et olukord on eelmiste aastatega võrreldes läinud paremaks, aga samas teeb kurvaks, kui mõelda, et 2,7 protsenti on umbes 36 000 inimest.