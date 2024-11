Linnavalitsus ei jõudnud habemega plaanis osalemise asjus üksmeelele

Linnavalitsus esitas volikogule selles küsimuses kaks eelnõu, üks pooldab osalemist, teine mitte. Samm on üsna pretsedenditu, aga nagu Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov selgitas, on asi lihtsalt selles, et linnavalitsus ei jõudnud selles küsimuses ühisele seisukohale.

"See küsimus on aga Viljandi linnale ikkagi väga oluline," rääkis Konovalov. "Selle toetamine ja mittetoetamine ei jookse mööda koalitsiooni ja opositsiooni piire. Mõlemal pool on nii pooldajaid kui vastaseid ning nii me leidsimegi koos koalitsioonipartneritega, et kõige õigem ja ausam on see küsimus panna konkureerivale hääletusele."