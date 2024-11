JUHTKIRI Kõigepealt kaasaks ma iseennast

Asjaolu, et tänavusele võistlusele laekus üldse vaid 11 ideed, näitab, et huvi selle vastu on vähenenud. Eelmisel aastal esitati 18 ideed ning neist vastas nõuetele ja läks linnaelanikele hääletamiseks 14. Aastal 2022 sai valida 17 ettepaneku vahel.

Huvi kahanemise põhjuse üle võib spekuleerida nii- ja naapidi. Küllap on oma panuse andnud see, et inimestel on praegu mõtteis eelkõige enda isiklik hakkamasaamine. Samas on võimalik, et kaasava eelarve võistluse tingimustele vastavate projektide väljanuputamine on omajagu keeruline ülesanne. Asus ju Viljandi linnapea ka ise toetama ettepanekut, mis asjaolude lähemal uurimisel ei kvalifitseerunud.