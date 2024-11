SÖÖMISHÄIRED LAVAL Ühe perekonna lugu, millesarnastest kõva häälega ei räägita

"Täiuslik" on Silvia, Marta ja Herta Soro publiku ette toodud dokumentaalne lavastus, milles on vaat et täielikult ja täiuslikult edasi antud kõik söömishäiret puudutav. Laval on kolm naist – Ema, Vanem Tütar ja Noorem Tütar – ning nende lood, mis üksteisest tõukuvad.