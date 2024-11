Linnavalitsus kinnitas konkursi laureaadid 21. oktoobri istungil. Preemiaid jagati 11 kategoorias ning viies kategoorias tunnustuse pälvinud on suunatud rahvahääletusele. Linnapea Johan-Kristjan Konovalov kutsus linlasi oma lemmikule tunnustust avaldama, öeldes, et tasub märgata ja kiita kaaslinlasi, kes on panustanud meie linna kaunimaks muutmisse. "Komisjon on konkursil oma hindamise teinud, nüüd ootame põnevusega, millist kinnistut või ehitist peavad linlased kõige kaunimaks," lausus ta.