Eesti koondis kaotas olümpia neljanda koha meeskonnale ühe väravaga

"Valus on, aga jääme uhkustunde juurde," nentis koondise peatreener Martin Noodla mängujärgses intervjuus. "Kui võtame aluseks kas või eelmise mängu Põhja-Makedooniaga (6. novembril Skopjes – toimetus), siis seal kaitses vahepeal hargnesime keskelt ega suutnud vigasid ära teha ja palli ära lõhkuda. Täna meil see õnnestus. Kodusaal pani täna sloveenid ikka väga raskesse olukorda."

Nagu Noodla nentis: "Me peame ka mentaalselt jõudma selleni, et selliseid raskeid mänge võime ka meie võita. Kui emotsioonid ja mentaalne pool jõuaks sellele tasemele, et tuleb võita, siis me hakkame ühel hetkel võitma ka."