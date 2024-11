GALERII Isadepäeva tähistati huvikoolis mitmel korrusel ning koos hirmus armsate loomadega

Paljudesse tubadesse laiali jaotatud tegevuste planeerimisel arvestati sellega, mis lapsi paelub, ning sellega, mida huvikooli õpetajad oskavad teha. "Kõik, kes vähegi tahtsid töötuba teha, need selle võimaluse ka said," rääkis direktor ning lisas, et tegelikult pole mingi saladus, et laupäevane isadepäeva korraldamine oli huvikooli töötajatele endilegi võimalus midagi toredat teha ning lõbusasti aega veeta. "Ja täna on meil tore ka see, et paljud meie õpilased on ise õpetajate rollis. See on neile hea võimalus, et tunda, kuidas on õpetaja olla. Lihtne see pole!"