TRIIN LOIDE Loodame probleemidega silmitsi seistes ikka ja jälle parimat

Minu teadmised huntidest on piiratud tõdemusega, et nad on ilusad, omajagu ohtlikud ja targad loomad. Minu teadmised talupidamisest piirduvad nendinguga, et see on kontimurdev, kohati tänamatu töö ning et lambad on armsad. Tean ka, et kui hunt murrab kodulooma, maksab riik omanikule hüvitist.