Andres ja Hans Noormets, milline isa ja poja suhe teil praegu on?

Hans: Selline, et kui ma täna ärkasin, saatsin esimese asjana isale NBA lingi, et vaatame mõlemad Warriorsi highlight’e (Golden State Warriors on Põhja-Ameerika korvpalliliiga NBA klubi; highlight on tipphetk – toimetus).