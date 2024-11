Üks ettepanek on korrastada Tartu tänaval Sakala toimetuse ees purskkaevuplats, et vanalinna ühe peatänava ääres olev park oleks senisest kutsuvam ja meeldivam puhkekoht ning jalakäijatele meeldivam liikumiskeskkond. Idee näeb ette purskkaevu taastamist veesilmana, kõnniteede kordategemist Arkaadia aiast purskkaevuni ning sealt edasi Lossi ja Tartu tänava ristmikuni ning Rubiini platsi nõlva haljastust ja ka käsipuud platsi trepile. Idee on esitanud Kristina Libe, kes on Rubiini platsile elu ja tegevust tuua sooviva mittetulundusühingu Linnaelu eestvedaja.