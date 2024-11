Pärast kella viit on linnapea ennekõike issi

Nagu ta rääkis, oli ta pikalt teadnud, et soovib ühel hetkel isaks saada. Suuri eelarvamusi polnud tal selles suhtes olnud, sest ta oli kõrvalt näinud, kui vanem õde lapsed sai, ning õelastega palju koos aega veetnud. «Aga see, mis jalust rabab, on aeg, mis lapsed endale võtavad. Kui inimesed ütlevad, et laste saamine on elu muutev sündmus, siis täpselt nii ongi igas mõttes. Eelnev elu ongi eelnev elu ja kui on lapsed, siis on täiesti teine elu. Ei parem ega halvem, lihtsalt teistmoodi.»