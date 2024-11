Kaunistused Viljandi sätib end vaikselt jõulumeeleollu

Linnakunstnik Kristi Kangilaski sõnul seatakse esimesena üles need valgusketid ja ehted, mis võiksid olla üleval aasta ringi. "Need, mis toovad valgust, arvestades, et praegu hakkas selline pime aeg. On tore, kui saab linna valgust juurde," rääkis ta.

Näiteks praegu on juba üles sätitud vihmavarjud parki, kus on purskkaev "Poiss kalaga", valgushelgi on saanud mõned tammed ning kaunistatud on Tasuja puiestee. Nagu selgitas linnakunstnik, siis niimoodi vaikselt ja jupphaaval on kaunistuste ülespanijatel lihtsam töötada. "Ja teisest küljest on tõesti november juba," lisas ta muigamisi.