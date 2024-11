Võrtsjärve lõunatipu kandis nõrgas mobiilsidelevis ühe minuti jooksul kasutatud kolmest rakendusest üks näitab Telia võrgus üheselt, et kasutusel on vaid 4G-võrk sagedusel 800 megahertsi. Teine leiab lisaks üles mitu tugijaama sagedusel 800 ja 700 megahertsi ning ühtlasi viitab 5G-võrgu olemasolule, kuigi see pole kasutatav. Kolmas rakendus osutab, et telefon kasutab 4G-võrgus parasjagu korraga sagedusi 800 ja 700 megahertsi, ning on leidnud ka 5G, kuid see pole ühendatud. Telefon ise kuvab samal ajal oma ekraanil levisümboli kohal 5G märki. Et piirkond on asulatest eemal, levib 5G seal ilmselt samuti sagedusel 700 mega­hertsi.

Foto: Kuvatõmmis