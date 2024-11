Viljandlanna avab Tallinnas näituse

Pikka aega tegutses Eili Soon Olustvere klaasikojas, korraldades loometegevuse kõrval näitusi ja rahvusvahelisi õpitube ning jagades klaasikunsti tarkusi sealse teenindus- ja maamajanduskooli klaasipuhumise assistendi erialal õppijatele. Nii mõnigi neist on ennast täiendanud ja jõudnud iseseisva loominguni. Üks neist on Elo Sein, kellega koos Eili Soon seekord Tallinnas üles astub.