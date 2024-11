Koroona- ja gripivaktsiini mõju hakkab vähenema poole aastaga

Esimese annuse järel on ravimiameti andmeil hinnatud vaktsiini efektiivsuseks raske haigestumise vastu 52 protsenti ning teise annuse järel kuni 95 protsenti. See tähendab teise süstiga nii tõhusat kaitset, et sajast inimesest vaid viis võivad haigestuda nõnda raskelt, et vajavad haiglaravi.