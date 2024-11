Kunstnik näitab Rüki galeriis mikromaailmu

Näitust tutvustavas tekstis ütleb Liina Siib, et garnituur tähistab ühtekuuluvate esemete kogu, komplekti, perekonda või kaunistust. Rüki galeriis avanevas unenäolises rännakus on kõrvuti nihkes ja tihendatud objektikooslused, mille loomist on inspireerinud August Kitzberg ja tema teosed, samuti haridus, rahvuslik ärkamine, linakasvatus ja nüüdisaegsed tehiskiud.