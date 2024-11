Mitukümmend vasikat murdnud hundid ajavad inimestele hirmu nahka

Kolmapäeva hommikul avastas tema lihaveiste karjataja Põhja-Sakala vallas Soomaal taas murtud vasikaid. Soa hindas, et selle aasta jooksul on hundid tapnud umbes 40 vasikat. Kokku on ettevõtja karjades 600–700 looma, kellest enamik elab Soomaal, kus hunte ei tohi küttida isegi siis, kui hundijaht on lubatud.