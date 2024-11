Ugala teatri kahel korrusel on avatud viie omanäolise tekstiilikunstniku näitus

Viie tekstiilikunstniku näitust Ugalas on mugav vaadelda etenduse eel, vaheajal ja enne teatrist lahkumist. Omaette elamuse saab aga, kui võtta see ette läbi jalutussaali klaasseina langeva loomuliku valgusega. Keldrikorrusel eksponeeritavaid töid on samuti kõige parem nautida ajal, mil majas rohkearvulist publikut pole ning ruumis puudub hele üldvalgus ja seinale langeb õhulise kunstiteose vari.