Enam kui kümne aasta järel jõuab TV 10 Olümpiastardi finaal Karksi-Nuia staadionile

Nagu ütles August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi direktor Jaak Israel, on see, et sarja finaaletapp pärast nii pikka aega taas selle kooli staadionile tuuakse, linnale auasi. "Ma ei tea, et viimasel ajal oleks selle sarja finaaletappi mõnel koolistaadionil peetud. Tavaliselt on need ikka suurtes keskustes. Seda enam tuleb uhkust tunda, et ka Karksi-Nuias, kus on inimesi 1700 ringis, on võimalik seda korraldada – et elu on ka väljaspool suuri keskusi."