Avapoolaja viiki võidelnud Eesti koondisel tuli lõpuks Põhja-Makedoonia neljaväravalist paremust tunnistada

Nagu ütles Eesti koondise resultatiivseim mängija, Viljandist pärit Karl Toom, kes viskas mängus 11 väravat, mängujärgses intervjuus, suudeti hoida head tempot ja näidata head käsipalli. "Kaitses jäime küll kohati kõvasti alla, aga olime terve kohtumise mängus sees. Meil oli võimalus see mäng võita. See teeb õnnelikuks. Teisalt oleme väga kurvad, et ikkagi neljaga kaotasime. Kõigile jääb kripeldama."

Eestile resultatiivsuselt teisena seitse väravat visanud Jürgen Rooba nentis pärast kohtumist, et see algas kaitses üsna raskelt. "Nad tulid ikkagi väga suure hooga peale ja me saime ülipalju kaheminutilisi karistusi. Vaatamata sellele, et mängisime põhimõtteliselt pool esimest poolaega vähemuses, suutsime esimese poolaja viigiga lõpetada, mis on väga kõva. Teisel poolajal oli samamoodi: kaitses olime võib-olla liiga pehmed ja rünnakul eksisime kergete visetega. Sellise meeskonna vastu oli see täiesti piisav."