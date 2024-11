MADIS TIMPSON Agressorriikide kodanikud ei peaks saama Eestis valida

Seetõttu on mul äärmiselt hea meel, et riigikogu otsustas lõpuks selle protsessi ette võtta. Andsin minagi sellele eelnõule oma allkirja ning osalesin eelkõige juristina koalitsiooninõukogu istungil, kus aitasin nõu ja jõuga, nagu teadmised kannavad.

Loomulikult ei saa ma rääkida teiste erakondade eest, aga vähemalt Reformierakonna sees on, mulle tundub, suhteliselt laiapindne arvamus, et midagi on tarvis ette võtta. Venemaa ja Valgevene kodanikud ei peaks siin asju otsustama, neilt tuleks valimisõigus ära võtta. Samuti on meie kindel seisukoht, et mida lihtsamalt ja õiguskindlamalt me seda teeme, seda parem.