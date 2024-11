Minimal Wind läheb taas Eesti Laulu võitu püüdma

Minimal Wind sai sõna otseses mõttes üleöö tuntuks, kui saavutas 2022. aasta Eesti Laulu võistluse finaalis looga "What to Make of This" teise koha. Rahvusvaheline žürii hääletas selle isegi esimeseks. Esikoha võitis siis samuti Viljandist pärit Stefan lauluga "Hope".