VOOTELE PÄI Euroopa Liit peab nüüd majanduse, tehnoloogia, julgeoleku ja ka välispoliitika mõttes saama iseseisvamaks

USA presidendivalimiste tulemus teeb rahutuks, sest loomulikult hoidsin isegi pöialt teisele kandidaadile Kamala Harrisele. Aga lähtusin printsiibist "Hope for the best, but expect the worst" – "Looda parimat, valmistu halvimaks". Ehk oli see ka minu 15 aasta eest Floridas saadud ukselt-uksele-raamatumüüja kogemus, mis aitas mul ootusi ja lootusi kärpida.