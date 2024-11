JUHTKIRI Teadmatus tuleviku ees tekitab ärevust

Omamoodi huvitav on, kui suurt kaasaelamist ja vastukaja on USA presidendivalimised tekitanud teiste seas väikse Viljandimaa elanikes. Võib üsna julgelt öelda, et elame USA presidendivalimistele kaasa märksa innukamalt kui omaenda riigi valimistele. Miks näivad nii mõnedki meie maakonna inimesed tahtvat ka ise valida USA presidenti, samas kui kohaliku volikogu ja riigikogu valimised neid justkui eriti ei eruta?

Meeldib see siis või mitte, aga USA mõju ka ühe keskmise viljandimaalase elule on märksa suurem kui näiteks Viljandi linnavolikogu oma. Linnavolikogu otsustab küll seda, kus me üle tänava saame minna, aga USA ja NATO võivad otsustada selle, kas meil on üldse enam tänavat, mida ületada. Riigikogu ja valitsus võivad küll makse mõne protsendi võrra siia- või sinnapoole nihutada, aga tilluke Eesti loksub räimena ikka nendes lainetes, mille mööda ujuvad vaalad on tekitanud. Ühendriikidest suuremat vaala on nii poliitilises kui majanduslikus ookeanis keeruline leida. Nõnda siis jälgimegi seal sündivat kes ärevalt, kes lootusrikkalt.