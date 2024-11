Politsei otsib Suure-Jaanis kadunud Adelet

Patrullid on kontrollinud Võhma, Olustvere ja Suure-Jaani piirkonda, kuid pole seni tüdrukut leidnud. Otsimine jätkub. Tüdruk on ka varem vanemate loata kodust lahkunud, kuid siis mõne aja möödudes ikkagi välja ilmunud.

Adele on saleda kehaehitusega, umbes 165 sentimeetrit pikk ja tal on punased õlgadeni juuksed. Ta kannab musta jopet ning kaasas on tal Nike‘i seljakott.