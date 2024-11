Lauri Räpp sai trükikojast uue raamatu ja alustab esitlustuuri

Lapsepõlvesuved Viljandis vanavanemate juures veetnud kirjaniku raamat "Elatud eilsete ja elamata homsete vahel" on jalutuskäik siinsamas, meie ja me elu keskel. Viljandist Vidrike ning Tartust Praha ja Barcelonani. Nendes märkamistest sündinud mõtisklustes vaatab autor tagasi elatud eilsetele ja heidab ettevaatava pilgu veel elamata homsetele.

Kõik lood on kokku kogutud elust enesest. Ent elus on palju maagilist ja seletamatut. Seetõttu ei olegi midagi imestada, et mõnda lugu lugedes tekib tunne, justkui räägiks see lugejast endast. Mõni lugu võtab tõenäoliselt muigama, mõni aga puudutab ja paneb mõtlema. Ka raske ja kurb on selles raamatus omal moel kauniks ja lootustandvaks kirjutatud.

Lauri Räpp selgitab oma uue raamatu olemust: "Me kõik soovime aeg-ajalt, et aeg aeglustuks. Peatuks. Et mõni hingematvalt ilus hetk kestaks ja kannaks kauem kui tõeluses. Mõnes elus ja mõnel juhul tuleb seda ette. Mingil määral on see ka õpitav, see hetkede aeglustamise ja peatamise kunst."