Kopsuvähi sõeluuring laieneb Viljandimaale

Kopsuvähi sõeluuring laieneb järgmisel aastal Viljandimaale ja Ida-Virumaale, mis on oluline samm selle haiguse varajase avastamise ja ravi efektiivsuse parandamise poole. Vähiliidu uus mobiilne kompuutertomograaf alustab kopsuvähi sõeluuringuid koostöös Viljandi haiglaga, et tuua need inimeste kodukohale lähemale.