Justin Petrone: nagu Pablo Escobar oleks president, ainult et Escobar oli parem ärimees

Aastaid Eestis ja Viljandis elanud newyorklane Justin Petrone tõdes kolmapäeval valimistulemusi vaadates, et on teistes ameeriklastes omajagu pettunud. "Nad valisid ta uuesti, kuigi see lõppes eelmine kord katastroofiliselt," rääkis ta. "Eelmine kord nägime, et Donald Trump ei olnud väga efektiivne president: kogu aeg draama ja probleemid, algusest lõpuni välja. Nende valik on kurjategija, kelle kõige suuremad sõbrad on autokraadid. Nagu Pablo Escobar oleks president, ainult et Pablo Escobar oli parem ärimees."