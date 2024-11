Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp: olukord meenutab Brežnevi aega

Peeter Raudsepp, olen teie sõnavõtte jälginud. Kui Eestis kehtiks vihakõne seadus, istuksite ilmselt juba kongis.

Teeme kohe ühe asja selgeks: mina ei ole valitsuse vastu. Siin ei maksa otsida mingisugust isiklikku tüli. Ma ei lange niisugusele tasemele, et tülitseda. Kui öeldakse inetusi, siis mina seda ei tee. Aga minu arvates ei ole see õige käitumisjoon, kui me ei räägi oma probleemidest, ei teadvusta neid. Nii me ei saa nendega ju ka tegeleda, mistõttu oleme pärast sunnitud tegelema tagajärgedega. Minu arvates on see olnud meie riigi majanduse juhtimisel üks oluline probleem.