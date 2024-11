Viljandi valla tähed said ööpimeduses valgustuse

Viljandi vald seadis valged tähed mäeveerule septembris, kuid seni oli neid näha vaid valgel ajal, sest läheduses polnud vajalikku elektrivõtmise kohta, et tähti saaks valgustada. Nüüd on see olemas ning koos vallamaja avamisega lõid tähed pimeduses helendama.