Viljandi haigla töötajatelt uriiniproovide küsimise juhtumit arutatakse kohtus kinniste uste taga

Viljandi haigla somaatilise ravi õendusosakonnas avastati eelmise aasta 20. jaanuaril, et ravimikapist on kadunud psühhotroopseid aineid sisaldav ravim Rivotril, millele pääsesid ligi õed ja hooldajad. Õenduskeskuse juht kogus võimaliku vargusjuhtumi avastamiseks 18 töötajalt uriiniproovi, mis toimus haigla juhatuse suulisel heakskiidul. Seda, kas varas sel viisil ka avastati, kolmapäeva hommikul ei selgunud.

Kohtuvaidlus käib selle üle, et juhtumit menetlenud andmekaitseinspektsioon on veendunud, et ei olnud selgitatud, mis juhtub siis, kui inimene keeldub proovi andmast. Haigla leiab, et menetluskorda rikutud ei ole, ning vaidlustas trahvi.