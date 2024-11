Kõigi viperuste kiuste tuli viljandlanna Sille Puhu Euroopa tsüklokrossimeistriks

"Tsüklokrossi Euroopa meistrivõistlustele tuli mõte minna Marise (Maris Kaarjärv – toimetus) õhutusel, sest üksinda teekonda teise Euroopa otsa ette võtta on paras seiklus. See, et ka tema tütar Mairit (Mairit Kaarjärv – toimetus) soovis võistlusel kaasa teha, tähendas, et tehnilises alas oli meil juba tugi olemas," jutustas Sille Puhu.