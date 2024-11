Andrei Korobeinik Riigieelarve hävitab Eesti majandust

Hiljuti ilmunud Eesti konjunktuuriinstituudi raport tõestab ilmekalt: koalitsioon ei ole oma tööga hakkama saanud. Kui aasta tagasi pidas 50 protsenti ettevõtjatest valitsuse majanduspoliitikat ebausaldusväärseks, siis nüüd on see näitaja juba 87 protsenti. Halvenenud on sisuliselt kõik olulised näitajad: välisinvesteeringute keskkond, äritegevuse takistused, ühiskondlik ebavõrdsus ja infrastruktuuri mahajäämus.