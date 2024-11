INTERVJUU Ando Kiviberg: Ameerika ühiskond on ilmselgelt väsinud maailma politseinikuks olemisest

See pole aga parematelgi aegadel lihtne ülesanne, praegusel juhul ollakse riigikogus aga suluseisus: ühest küljest panevad maksutõusud ja kärped ühiskonna raskesse olukorda ning tekitavad pahameelt, teisest küljest teevad murelikuks julgeolekuraportid, mis kaks korda päevas riigikogu liikmete postkasti jõuavad. Olukorra muudab keeruliseks ka tõik, et USA maksumaksjad on ilmselgelt väsinud Euroopa julgeolekuarvete kinnimaksmisest. See tähendab, et Euroopa peab ärevates oludes senisest märksa enam ise oma julgeolekusse panustama.