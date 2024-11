JUHTKIRI Siin- või sealpool tülijoont?

Kohtu loogika on mõistetav: kui arutelud peaksid jätkuma ja nende käigus peaks selguma, et tõepoolest on alust küttimise piiramiseks või keelamiseks, siis juba lastud loomi enam ellu ei ärata. Sama põhimõte toimis Viljandis, kui keskkonnakaitsjaid ärritas Uuel tänaval puude raiumine ja nende asemele uute istutamine. Siis lähtuti loogikast, et raiutud puud pole võimalik uuesti kasvama panna, ning otsustati, et kuni asjaoludes selgust luuakse, raiuda ei tohi.